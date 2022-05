Basket, Sacchetti non è più il ct dell'Italia. In arrivo Pozzecco

"Il rapporto si era esaurito", così il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro ha motivato all'agenzia di stampa Ansa la rottura del rapporto con il ct della Nazionale.

Meo Sacchetti, infatti, non è più l'allenatore dell'Italia maschile. Era in carica dal settembre 2017 e ha guidato la nazionale per un totale di 50 partite. A lui i rituali "sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera".

Tutto lasciava presupporre che avrebbe guidato il gruppo agli europei che si terranno a settembre, che - dopo 31 anni - si celebreranno in Italia. Gli azzurri sono inseriti nel girone C che comprende Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Estonia e la Grecia della superstar Nba Giannis Antetokounmpo.

Dunque chi arriverà ora sulla panchina dell'Italia? Il nome che gira è quello di Gianmarco Pozzecco? Ma Petrucci glissa: "Nomi non ne faccio. L'annuncio lo faremo tra una settimana".