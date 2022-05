Bene le borse, grazie a Wall Street

Con un guadagno dell’1 e 57% Milano è stata la migliore in Europa, con acquisti su energetici e bancari. Grazie a Wall Street (Dow Jones +0,23% e Nasdaq + 0,61% alle 17 e 30 ora italiana) anche le altre piazze del Vecchio Continente hanno colto l’occasione per crescere. Londra ha guadagnato lo 0,51%, Francoforte ha segnato +0,63% e Parigi +0,73% in chiusura.

Sul mercato delle materie prime gas in calo a 84 euro al megawattora e petrolio in rialzo con il Brent a 114 dollari il petrolio. Rendimento del nostro decennale al 2,95% (era al 3% il giorno precedente). In lieve rafforzamento l’euro, che sale a 1,06 e 75 contro dollaro.