Berlusconi: "Il Monza non è in vendita"

"La notizia della vendita del Monza per l'acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c'è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera".

Lo scrive sui suoi social Silvio Berlusconi, numero uno del club brianzolo a caccia di un posto nella massima serie, a commento di una foto del presidente della squadra che incita i giocatori negli spogliatoi dello stadio.

Ieri, nell'andata della finale dei playoff di B, il Monza si è imposto all'U-Power Stadium 2-1 contro il Pisa. Domenica 29 all'Arena Garibaldi il match di ritorno che deciderà la promozione in A.