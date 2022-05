Biden è a Seul: focus sui rapporti con Pechino e le minacce di Pyongyang

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in Asia per una missione in Corea del Sud e in Giappone. L'obiettivo del viaggio del capo della Casa Bianca è consolidare la leadership degli Stati Uniti in Asia, dove la crescente potenza commerciale e militare cinese sta minando il 'dominio' di Washington. In agenda, ci sono anche le questioni delle catene di approvvigionamento (durante la tappa in Corea del Sud Biden sarà in visita a un maxi-impianto di semi-conduttori della Samsung a Pyeongtaek, a sud di Seul) e la questione ucraina. La Casa Bianca ha annunciato che Biden firmerà, mentre si trova in Asia, il massiccio pacchetto di armi e aiuti all'Ucraina da 40 miliardi di dollari approvato dal Congresso. Firmare il disegno di legge "rapidamente" garantirà continuità nel flusso di finanziamenti, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ai giornalisti a bordo dell'Air Force One in rotta verso Seul. Anche la minaccia missilistica e nucleare della Corea del Nord e le questioni relative al focolaio di Covid scoppiato nel Paese e la cooperazione nell'Indo-Pacifico avranno un ruolo di primo piano nella visita in Asia orientale del presidente degli Stati Uniti.

Il programma Il summit tra Biden e il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, insediatosi il 10 maggio scorso, è previsto intorno alle 13.30 di sabato, le 6.30 del mattino in Italia, al nuovo ufficio presidenziale di Yongsan, nel centro della capitale sud-coreana. Al termine, i due presidenti parleranno ai giornalisti, mentre in serata l'ultimo impegno è la cena al Museo Nazionale, dove sono attesi circa ottanta ospiti. Gli altri eventi a cui Biden e Yoon parteciperanno saranno dedicati alla sicurezza economica e alla sicurezza nazionale. Nel corso della visita, Stati Uniti e Corea del Sud rafforzeranno anche l'intesa sul piano energetico: secondo quanto riportato oggi dall'agenzia Yonhap, sono previsti accordi sull'energia nucleare. Durante la prima tappa, Biden visiterà le truppe statunitensi e sudcoreane ma non ha in programma di visitare la zona demilitarizzata al confine con la Corea del Nord, dove è già stato due volte, nel 2001 e nel 2013 in vesti diverse. L'arrivo del presidente Usa in Corea del Sud coinciderà anche con la prima volta dal 1993 in cui un presidente degli Stati Uniti si reca in visita a Seul prima dell'arrivo a Washington del suo omologo sudcoreano.

La minaccia dal Nord La Corea del Nord starebbe valutando la tempistica per un test nucleare e si starebbe preparando per un lancio missilistico, secondo le ultime valutazioni dell'intelligence di Seul. Il timore è che questo avvenga proprio in coincidenza con la presenza del presidente Usa nella regione. Un rischio definito “reale” dal consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan. "Sappiamo cosa faremo per rispondere. Abbiamo comunicato non solo con i nostri alleati, ma anche con la Cina", ha affermato. "Siamo stati informati di segnali di un lancio missilistico anche se il Paese è nel pieno della pandemia da coronavirus e, riguardo a un test nucleare, tutti i preparativi sono stati completati e stanno valutando la tempistica", ha dichiarato un parlamentare del People Power Party di maggioranza, Ha Tae-kun, al termine di un'audizione a porte chiuse sul tema al parlamento sudcoreano. Corea del Sud e Stati Uniti hanno un "piano B" nel caso in cui la Corea del Nord lanciasse missili durante la visita a Seul di Biden, ipotesi considerata più probabile di un test nucleare, che sarebbe il primo dal 3 settembre 2017 e il settimo nella storia del Paese: il piano permetterebbe ai due presidenti di entrare "immediatamente nei sistemi di comando e controllo" militari, anche nel caso in cui questo richieda un cambio di programma.

La questione “Covid” A rendere più instabile il quadro generale interviene la pandemia in Corea del Nord, anche se, secondo l'intelligence di Seul, non tutti i casi di febbre nel Paese sarebbero riconducibili al Covid-19. I dati riportati stamani dall'agenzia Kcna segnalano più di 263.370 nuovi casi in 24 ore e altri due decessi, che portano il totale "da fine aprile" a oltre 2,24 milioni con 65 morti e più di 1,48 milioni di persone dichiarate guarite in un Paese con una popolazione di circa 25 milioni di persone. Pyongyang pensa di potere tenere sotto controllo la situazione con il sostegno della Cina, al "primo posto" per il regime di Kim per quanto riguarda gli aiuti. Il virus sarebbe entrato nel Paese tramite il trasporto ferroviario di merci, sospeso nuovamente a fine aprile, a soli tre mesi dalla riapertura del collegamento: la Corea del Nord sarebbe sprovvista di kit per i tamponi, ma avrebbe un numero sufficiente di termometri per controllare la temperatura della popolazione.

La questione Taiwan Sullo sfondo delle tensioni tra Pechino e Washington rimane la questione di Taiwan, il nodo più difficile da sciogliere e fonte di costante irritazione per la Cina. Pechino ha già avvertito Seul sui rischi di una "nuova Guerra Fredda", in vista dell'arrivo di Biden, in un colloquio tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e il suo omologo sud-coreano, Park Jin, e ha lanciato un avviso simile anche a Tokyo, mostrando irritazione per i contatti con Taiwan, l'isola che si auto-governa e che Pechino considera destinata alla "riunificazione" con la Cina. Ancora più chiaro è stato il messaggio a Washington del direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Yang Jiechi: in un colloquio telefonico con lo stesso Sullivan, l'alto diplomatico cinese ha avvertito Washington che continuare a giocare la carta di Taiwan porterebbe la situazione a "un punto pericoloso". Dopo la tappa sucoreana, Biden si trasferirà in Giappone domenica. Terrà colloqui con i leader di entrambi i Paesi, oltre a partecipare a un vertice regionale del 'Quad' - un gruppo che comprende Australia, India, Giappone e Stati Uniti, osteggiato da Pechino che lo considera una "piccola cerchia" con l'obiettivo di contenere la Cina - mentre si trova a Tokyo. Da lì, il presidente lancerà il piano economico per l'Indo-Pacifico, visto come una risposta alla crescente influenza economica della Cina nell'area e che prevede la partecipazione anche di Australia e Nuova Zelanda.

Le attività militari della Cina Secondo anticipazioni del Nikkei, dall'incontro tra Biden e il primo ministro, Fumio Kishida, è atteso un impegno per "scoraggiare e fare fronte" alle attività militari della Cina. La Cina sta svolgendo esercitazioni nel conteso Mar Cinese Meridionale in coincidenza con la visita del presidente degli Stati Uniti in Asia. Sono iniziate giovedì e proseguiranno fino a lunedì. Pechino rivendica praticamente nella sua interezza questa area marittima, strategica perché particolarmente ricca di risorse energetiche come petrolio e gas naturale. Lo presidia tramite pattugliamenti navali, aerei e isole artificiali adibite a uso militare. Uno studio del dipartimento di Stato Usa dichiara illegali le pretese di sovranità marittima della Repubblica Popolare. Contemporaneamente gli Usa hanno intensificato i pattugliamenti nel Mar Cinese Meridionale in nome della libertà di navigazione, rendendo anche più imprevedibili le proprie rotte. Poi hanno rafforzato la cooperazione con Australia, Giappone e India nell’ambito del dialogo quadrilaterale di sicurezza.