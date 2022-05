Biden chiama i BTS alla Casa Bianca: insieme contro l'odio per gli asiatici

La band sudcoreana di fama mondiale dei BTS è attesa alla Casa Bianca per la prossima settimana. Obiettivo di Joe Biden, far leva sulla popolarità del gruppo pop per sensibilizzare l'opinione pubblica contro i crimini di odio rivolti alle minoranze asiatiche.



La notizia è rimbalzato su tutti i social: è la prima volta che un gruppo del continente asiatico viene ricevuto a Washington. La band regina del K-pop è stata chiamata per parlare "dell'importanza della diversità e dell’inclusione in mezzo all’aumento dei crimini ispirati dall’odio in Asia”, così recita la nota diramata dall'ufficio stampa presidenziale: un incontro fortemente voluto dopo un anno che ha visto aumentare considerevolmente negli Stati Uniti i crimini d'odio contro gli americani asiatici.



Un incremento in parte anche dovuto, secondo alcuni analisti, a diverse frange politiche che hanno fomentato l'intolleranza verso la Cina, ritenuta colpevole della diffusione del coronavirus. Uno degli ultimi casi di cronaca più gravi è di queste ultime settimane e ha visto come protagonista un uomo, accusato di aver sparato a tre donne di origine asiatica in un parrucchiere a Dallas, in Texas.



I BTS saranno presto anche protagonisti di una nuova serie settimanale in 3 episodi per Apple Music , “BTS Radio: Past & Present” on Apple Music 1.