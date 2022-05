Biden firma la legge per velocizzare l'arrivo delle armi in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato l'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act', una legge che permette di agevolare la consegna di armi e materiali bellici a Kiev tagliando una serie di passaggi burocratici. La legge ricorda il programma usato da Roosevelt ai tempi della Seconda guerra mondiale per accelerare l'invio di armi agli europei.

Il presidente americano Joe Biden ha attaccato la "distruzione sfrenata" che la Russia sta compiendo in Ucraina. Parlando nello Studio Ovale prima di firmare la legge che velocizzerà la consegna di armi a Kiev il presidente americano ha detto che "le atrocità in cui sono coinvolti i russi sono oltre il limite. Il prezzo della lotta non è basso, ma cedere all'aggressione costa di più". Biden ha definito la misura "un altro importante strumento nei nostri sforzi per sostenere il governo ucraino e il popolo ucraino nella lotta per difendere il loro paese e la loro democrazia contro la brutale guerra di Putin".

E al Congresso, i Democratici Usa hanno concordato una proposta per fornire 39,8 miliardi di dollari in aiuti aggiuntivi per l'Ucraina, hanno detto alla Reuters due fonti che hanno familiarità con la proposta, superando la richiesta fatta dal presidente Joe Biden del mese scorso di 33 miliardi di dollari. La Camera dei rappresentanti potrebbe votare sul piano non appena martedì, secondo le stesse fonti. La proposta, inizialmente nata per incrementare i finanziamenti relativi al COVID-19, che alcuni Democratici avevano voluto poi combinare con il disegno di legge di emergenza per l'Ucraina, sarà ora considerata completamente a sé, hanno detto le fonti. Biden il 28 aprile ha chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina, di cui oltre 20 miliardi in assistenza militare. Quella proposta segna una drammatica escalation nei finanziamenti statunitensi per sostenere la resistenza di Kiev contro la Russia. La nuova proposta include ulteriori 3,4 miliardi di dollari per aiuti militari e 3,4 miliardi di dollari in aiuti umanitari.

"Grato al presidente americano e al popolo per il sostegno nella lotta per la nostra libertà e futuro. La firma odierna della legge è un passo storico, sono convinto che insieme vinceremo ancora, e difenderemo la democrazia in Ucraina e in Europa, come 77 anni fa", ha commentato su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.