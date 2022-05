Biden oggi a Uvalde per ricordare le 21 vittime della strage nella scuola elementare

Uvalde si ferma per le 21 vittime della strage della scuola elementare. Una commemorazione è in corso nella cittadina del Texas, dove 19 sedie vuote – quelle dei bambini uccisi – sono meta di pellegrinaggio di familiari e visitatori giunti da fuori, per portare omaggio alle vittime sotto forma di fiori, bigliettini e doni.

Ma quello di oggi è il giorno dell'incontro tra il presidente Usa Joe Biden e i familiari delle vittime della strage alla Robb Elementary School. Biden e la first lady Jill partiranno in mattinata (tra poche ore in Italia, ndr) dalla base dell'aviazione in Delaware diretti al Kelly Field di San Antonio, in Texas. Poi da lì il trasferimento nella piccola città del sud, che si trova vicino al confine con il Messico.