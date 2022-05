Biden: "Svezia e Finlandia hanno il totale appoggio degli Usa" per l'adesione alla Nato

"Offro il forte sostegno all'adesione alla più potente Alleanza del mondo a Svezia e Finlandia", ha proseguito Joe Biden sottolineando che questo "è un momento storico". Biden ha ribadito che ci sono state consultazioni in ogni fase della richiesta di adesione dei due paesi e ora il Senato Usa "potrà procedere in modo efficiente e rapido all'approvazione di adesione al trattato".

Biden ha poi detto che l'Alleanza atlantica “non può costituire una minaccia per nessuno” dato che gli obiettivi sono “sempre stati di difesa dall'aggressione”. E "Finlandia e la Svezia rafforzano la NATO proprio grazie alla loro capacità, attraverso le loro democrazie forti, forti. Una NATO forte e unita è il fondamento della sicurezza americana" ha concluso Biden sottolineando che nell'Organizzazione atlantica "gli alleati assumono un sacro impegno l'uno con l'altro: un attacco contro uno di loro è un attacco contro tutti".

Ma per Biden la forza della Nato non sta solo nella sua potenza militare ma anche nella sua unità e oggi “restando uniti rigettiamo un crimine che è stato perpetrato e vogliamo ribadire ancora più forte che siamo 'tutti per uno, uno per tutti'. LA Nato è democrazia in azione”, ha concluso Biden.

La premier svedese Magdalena Andersson: “Pronta a discutere con la Turchia” per superarne il veto

La premier svedese Magdalena Andersson ringraziando Biden per il sostegno ha spiegato che il suo Paese "E' stato costretto a rispondere all'aggressione russa". La Svezia ha "sofisticate capacita di difesa" da mettere a servizio della Nato e si attende una "rapida ratifica" della sua richiesta di adesione.

Andersson ha annunciato che il suo Paese raggiungerà presto la soglia del 2% del Pil per le spese militari, "questo periodo ricorda i giorni più oscuri della storia europea e nei periodi oscuri è bello stare tra amici stretti". La Svezia "non si è tirata indietro" nella fornitura di sostegno all'Ucraina, ha ricordato Andersson. "La sicurezza del popolo svedese è protetta meglio all'interno della Nato", ha concluso Andersson, che si è detta "pronta a discutere con la Turchia" per superarne il veto.