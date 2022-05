La Bielorussia estende la pena di morte per fermare i sabotaggi

Approvata in Bielorussia la legge che introduce la pena di morte anche per tentativi di attentati terroristici, anche di matrice internazionale, e per l'assassinio di personaggi pubblici e statali. Gli emendamenti sono stati apportati in mezzo a numerose segnalazioni di attacchi alle infrastrutture da parte di sostenitori dell'opposizione al presidente Lukashenko.

Sullo sfondo di massicce manifestazioni di opposizione, le autorità bielorusse hanno segnalato un forte aumento dei tentativi di bloccare le linee ferroviarie. I cittadini sono stati esortati a farlo dai canali Telegram dell'opposizione.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il gruppo d'opposizione BYPOL ha invitato i cittadini a iniziare una vera e propria "guerra ferroviaria" per complicare il movimento dei treni militari.

Dal 24 febbraio, inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, alla fine di aprile, più di

60 cittadini bielorussi sono stati arrestati perché sospettati di aver bloccato le ferrovie. In almeno un caso è stato aperto un procedimento penale per terrorismo.

La Bielorussia è l’unico paese europeo che applica la pena di morte. Il nuovo

emendamento alla legge vigente allarga l’applicazione della pena capitale.