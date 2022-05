Bimbo cade in una fossa biologica nel Ferrarese, è gravissimo

Grave incidente a Portomaggiore, in provincia di Ferrara: un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica. Il piccolo è ricoverato all'ospedale di Cona, le sue condizioni sono gravissime: è in pericolo di vita.

Il bimbo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è sfuggito per un attimo all'attenzione dei genitori. La mamma si sarebbe gettata nella vasca per salvarlo.

Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.