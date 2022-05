Bloomberg: Russia sull'orlo del default, gli Usa verso il blocco dei pagamenti del debito

L'amministrazione Biden starebbe per bloccare completamente la possibilità per la Russia di pagare le obbligazioni americane sul debito (i cosiddetti bond), portando il paese sull'orlo del default. Così scrive in una sua esclusiva, l'agenzia di news statunitense Bloomberg. La deadline - così la testata finanziaria - scatterà la prossima settimana, il 25 Maggio, quando se non sarà prorogata la licenza, il paese di Putin non potrà materialmente far fronte agli impegni con i titolari americani dei suoi bond: una mossa "che aumenta le chance di default della Russia". Anche se "una decisione finale - sottolinea Bloomberg - non è stata ancora presa".

Cosa succede se uno stato va "in default"

Quando una nazione si trova in default, significa che non è in grado di restituire quanto è stato investito, con conseguenze devastanti per l’economia: in sostanza lo stato non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari, a risentirne in primis sono le banche ed i servizi pubblici - stipendi per ministeri, scuole, ospedali, università e via dicendo - così come diventa quasi impossibile l'acquisto di beni o servizi dall’estero. Il tasso di inflazione, come quello di disoccupazione e di indebitamento, salgono alle stelle: in sostanza il default è sinonimo di fallimento di un paese.