Bombe a Kabul e Mazar-i-sharif, almeno 14 vittime. Anche bambini

Almeno 14 persone sono morte oggi in Afghanistan a seguito di attentati dinamitardi a Kabul e Mazar-e-Sharif: tutte le vittime sono civili, fra loro anche donne e bambini. Nella capitale esplosa una bomba nella moschea di Hazrat Zakarya. Almeno 22 feriti sono stati trasferiti nell'ospedale di Emergency, ma cinque di loro sono deceduti poco dopo l'arrivo. A Mazar-e- Sharif - nella provincia settentrionale di Balkh - una serie di 3 esplosioni ha provocato almeno nove morti e 15 feriti. Un bilancio che è destinato ad aumentare. Secondo il portavoce provinciale della polizia Mohammad Asif Waziri, "Si è trattato di ordigni piazzati su tre minibus per trasporto passeggeri". A Kabul l'esplosione all'interno della moschea Hazrat Zakaria, dove sono morte almeno cinque persone mentre erano all'interno della moschea per le preghiere serali.