Borse ancora giù con Wall Street

I futures americani lasciano presagire un’apertura in calo di circa un punto

percentuale per il Dow Jones e per il Nasdaq.

Perdura la fase di contrazione dell’azionario anche in Europa, dove le borse sono apparse deboli già in mattinata. Milano perde un punto percentuale mentre Londra, Parigi e Francoforte cedono intorno ai due punti. A Piazza Affari sono deboli gli industriali a forte vocazione esportativa, contrastati i bancari e gli energetici.

Sul mercato delle materie prime, petrolio e gas naturale in leggero calo; sale invece l’oro, che tocca i 1840 dollari l’oncia.

Rendimento del nostro titolo di stato decennale al 2,94%. Euro contro dollaro a quota 1,05 e 50.