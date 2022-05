Borse, chiusura in peggioramento. Lo spread sfiora i 190 punti base

Seduta di borsa negativa oggi in Europa. A Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso con un calo dell'-1,63%, allineata all'indice di Parigi. Ha fatto poco meglio Francoforte (-1,13%), mentre la borsa di Londra è rimasta chiusa per festività. Segno meno che fa seguito al bilancio negativo del mese di aprile, -3% per Piazza Affari.

In mattinata brividi per un cosiddetto flash crash, un calo repentino degli indici, causato forse da un errore nell'immissione di un ordine e che ha scatenato un effetto valanga nei programmi automatici di compravendita dei titoli. Milano è arrivata a scendere del 3,8% per poi risalire nei minuti successivi. Le borse dei Paesi scandinavi hanno avuto cali fino all'8%.

A Wall Street oggi la seduta è più tranquilla: Dow Jones -0,38%, Nasdaq attorno alla parità. Il -13% di aprile, invece, per il Nasdaq dei titoli tecnologici è stato il calo maggiore in un mese dal 2008.

Dietro queste discese ci sono le attese per le decisioni di mercoledì della banca centrale americana, la Fed. Si prospetta un incremento di 50 punti base, per contrastare un'inflazione arrivata all'8,5%.

Attese che hanno fatto salire il rendimento del titolo di Stato decennale americano a poco meno del 3%. Ma gli effetti si sentono anche in Europa, il rendimento del Btp a 10 anni è al 2,85%, con un balzo di 12 punti base rispetto a venerdì. Lo spread con il Bund tedesco è a quota 188 punti base.

Sul fronte delle materie prime: lieve calo per il gas, a quota 95,7 euro al megawattora, -3%. Stabile il petrolio Brent, a quota 106 dollari al barile; in precedenza, durante il giorno, il prezzo era sceso, a causa dei deludenti dati macro emersi stanotte sull'economia della Cina.