Borse contrastate, Wall Street in calo

Le borse europee rallentano la corsa sino a dimezzare i guadagni dopo una mattinata al galoppo sull’onda della chiusura di ieri sera a Wall Street in forte progresso. Milano avanza dello 0,85% in linea con Francoforte +0,90%. Londra e Parigi si mantengono su un livello del +1,3%. A New York nel pomeriggio il Dow Jones ha aperto in flessione dello 0,85%, mentre il Nasdaq ha accusato una perdita iniziale dell’1 e 35%. Sul versante delle materie prime il greggio rincara di circa 3 dollari il barile, nonostante la decisione dell’Opec Plus di aumentare la produzione nei prossimi mesi. Rendimenti del nostro btp decennale in calo, al 2,82% dopo aver sfiorato ieri il 3%. Euro stabile contro dollaro a 1,05 e 50.