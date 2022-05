Piazze azionarie europee in calo dopo la chiusura in forte ribasso dei listini a New York ieri sera. I futures sulle riaperture americane sono ancora negativi.

Milano cede l’1 e 05%, mentre Londra, Parigi e Francoforte lasciano sul terreno due punti percentuali.

In discesa le quotazioni del petrolio con il Brent a 108 dollari il barile e anche quelle del gas, ora a 94 euro al Megawattora. Rendimento del nostro btp decennale al 2,91%. Euro contro dollaro a 1,05 e 25.