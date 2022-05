Borse deboli, euro ancora giù

Avvio in calo per Wall Street: il Dow Jones perde lo 0,12% e il Nasdaq lo 0,37%. I dati sulla manifattura americana hanno deluso gli analisti: negli Usa si teme una stretta monetaria più aggressiva da parte della Federal Reserve per combattere l'inflazione. Ma ora si comincia a temere anche una futura recessione.

Le borse europee dopo l'apertura di New York frenano. Milano gira in negativa a -0,20% Francoforte perde oltre un punto, Parigi lo 0,79%. Londra controcorrente è in rialzo di un quarto di punto.

Dopo il taglio delle stime della Commissione europea sull'andamento dell'Eurozona, l'euro si scambia a 1,0421 contro il dollaro.

Intanto guadagna terreno il rublo: la valuta di Mosca supera quota 64 per dollaro e sale al suo massimo in quasi cinque anni contro l'euro, sostenuta dalle continue restrizioni al commercio di valuta. La forza del rublo è dovuta al sostegno artificiale dei controlli sui capitali che la Russia ha imposto per proteggere il suo settore finanziario dopo l'invasione dell'Ucraina.