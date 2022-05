Borse deboli, in rialzo lo spread: è paura per i tassi

Mercati azionari deboli, titoli di stato in discesa. E’ la paura del rialzo dei tassi che oggi ha congelato le aspettative degli investitori, a cui si sono aggiunte le ansie per il conflitto in Ucraina. Ne ha fatto le spese anche Wall Street (Dow Jones -0,22% e Nasdaq -1,46% alle 17 e 30 ora italiana).



Milano ha chiuso con una flessione dell’1 e 40% in linea con Parigi, - 1,24%. Londra ha ceduto lo 0,90% e Francoforte ha segnato -0,49%.



Sul mercato dei titoli di stato il rendimento dei nostri decennali è salito al 2,98% portando lo spread con il bund a 195 punti base. In rialzo di oltre tre dollari il barile la quotazione del petrolio, con il Brent a 108 dollari e 45 centesimi. In rincaro anche il gas naturale, cresciuto del 5% a 105 euro al megawattora.

Euro contro dollaro a quota 1,05 e 55.