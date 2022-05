Borse europee ancora in calo, Asia a due velocità

Apertura in calo per le Borse europee, dopo il netto scivolone di ieri dei listini americani. Milano perde lo 0,81%, Francoforte e Parigi oltre l'1,1%.

Viaggiano a due velocità invece i mercati asiatici. Le Borse della Cina continentale, dopo un avvio in rosso, hanno girato in positivo, con Shanghai in particolare che ora sale di quasi tre decimi di punto percentuale. In netto calo invece Tokyo e soprattutto Hong Kong, che perde quasi il 2 e mezzo percento. Appesantita dalla brutta giornata dei titoli del settore tecnologico, e in particolare del colosso di Internet e videogame Tencent, in calo del 6,95% dopo i peggiori conti trimestrali da quando è quotata in Borsa. Situazione che ricalca quella della chiusura di ieri a Wall Street, dove il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, era stato il più penalizzato con un -4,73%.

Mentre sul fronte delle materie prime rimbalza leggermente il prezzo del petrolio. Il Brent torna sorpa i 110 dollari al barile, il Wti americano si riavvicina ai 108.