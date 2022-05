Borse europee ancora in rialzo, su Milano pesa stacco cedole

Borse europee ancora in territorio positivo dopo l'avvio in rialzo dei listini americani. Unica eccezione Milano, che resta in calo dello 0,8% appesantita dall'effetto tecnico dello stacco delle cedole, con 19 società di primo piano che oggi pagano i dividendi. Parigi a +0,23%, fanno meglio Francoforte e soprattutto Londra, che supera il punto percentuale di rialzo. Non penalizzata, a differenza delle altre piazze principali del vecchio continente, dalle parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che anticipa un ritocco al rialzo dei tassi d'interesse a luglio e un addio ai tassi negativi entro il terzo trimestre.

A Wall Street, indice Dow Jones in rialzo dello 0,88%; S&P 500 più lento a +0,44%, Nasdaq appena sotto la parità.

Mentre sul fronte dei titoli di Stato, il rendimento del decennale italiano torna sotto il 3%, a 2,97. Spread dal Bund tedesco in calo a 200 punti base.