Le borse europee chiudono in positivo. Bene Wall Street

Ultima seduta della settimana positiva ma a due velocità per le Borse europee. Milano chiude in lieve rialzo, +0,37%, come Londra, mentre superano il punto percentuale e mezzo di guadagno Parigi e Francoforte.

A Piazza Affari, tra i singoli titoli in netta controtendenza Generali, tra le peggiori del Ftse Mib con un calo dell'1,98% nel giorno delle dimissioni dal consiglio di amministrazione di Francesco Caltagirone, in polemica con la riconferma dei vertici della società. In difficoltà anche titoli energetici e utilities, con entrambi gli indici settoriali in rosso.

Prosegue intanto la serie positiva dei listini americani, che si avviano a chiudere la settimana con un bilancio complessivo positivo per la prima vola da otto settimane. Indice Dow Jones a 0,94%, Nasdaq in accelerazione a 2,36%. Il bilancio da inizio anno resta comunque negativo, soprattutto per il Nasdaq, che dal 1° gennaio a oggi ha perso quasi il 23 e mezzo percento.