Borse europee in calo ma non troppo, dopo il tracollo di Wall Street

Salutato con entusiasmo l’aumento dei tassi negli Usa di mercoledì, ieri Wall Street ha registrato una seduta in calo come non si vedeva da tempo. L’attenzione si è rivolta al prossimo aumento del costo del denaro forse più vicino e anche più forte. Da qui la brusca discesa continuata oggi sulle borse cinesi alle prese con le crescenti chiusure legate al Covid.

Le piazze europee non hanno la forza di andare controcorrente, ma limitano i danni. Milano, la migliore, cede lo 0,27%, mentre la peggiore è Parigi (-0,98%).

Segnali di forte tensione arrivano anche dal mercato dei titoli di Stato. In apertura lo spread con i Bund tedeschi è andato oltre i 200 punti base, mentre rimane sopra il 3% il rendimento del Btp decennale, ai massimi da dicembre 2018.

Resta alto il prezzo del petrolio. Il Brent del Mare del Nord segna 111,40 dollari al barile.