Borse europee in rialzo, a Piazza Affari vola Telecom Italia

Borse europee in positivo a metà seduta, trainate ancora dallo slancio arrivato dall'Asia in una giornata in cui manca il punto di riferimento di Wall Street. Milano a +0,37%, più lenta Londra mentre superano gli 8 decimi di punto percentuale di rialzo Parigi e Francoforte. Tra i singoli titoli a Piazza Affari spicca Telecom Italia, che guadagna quasi il 2 e mezzo percento dopo l'annuncio dell'accordo con Open Fiber sulla rete unica.

Continua intanto, sul mercato dei cambi, il recupero dell'euro nei confronti del dollaro, sostenuto dalle mutate aspettative degli operatori di mercato sulle strategie delle banche centrali e in particolare dalla prospettiva sempre più vicina di un ritocco al rialzo dei tassi da parte della Bce già a luglio.

Mentre torna a salire lo spread tra btp italiano e bund tedesco, a 197 punti base, con il rendimento sul decennale italiano che ripassa sopra la soglia del 3%.