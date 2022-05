Borse europee in rialzo

Le Borse europee aprono in deciso rialzo nonostante la chiusura contrastata di Wall Street, col Nasdaq in calo di oltre il 2%. Gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali dell'ultima riunione della Fed che saranno pubblicati nella serata italiana e dai quali sono attese indicazioni sulle future mosse della banca centrale in tema di politica monetaria. Milano sale dell'1%, Londra, Francoforte, e Parigi di oltre mezzo punto percentuale. A Milano in luce Bpm e Bper, brilla Tenaris che guadagna il 3% mentre il petrolio a Londra viaggia oltre i 111 dollari a barile.

Spread in lieve cala 201 punti base, il rendimento decennale è al 2,97%