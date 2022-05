Borse europee in rialzo, su Milano pesa lo stacco delle cedole

Piazza Affari un'ora dopo l'apertura perdeva un punto percentuale. L'impatto dei dividendi per 16 Blue Chip del listino è calcolato in 1,4 punti percentuali di andamento.

In generale per l'Europa pesano i temi energetici e i timori relativi all'andamento del conflitto. La numero uno del fondo monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, in vista del ritorno del Forum Economico di Davos ha detto che l'economia globale si trova ad affrontare forse la "più grande prova dalla seconda guerra mondiale".

Per i mercati asiatici significative le parole del presidente statunitense Biden che oggi ha visto il primo ministro giapponese Kishida e ha annunciato una nuova partnership commerciale in Asia: Tokyo ha chiuso a +0,98%. Biden ha aggiunto che gli Stati Uniti sono pronti a reagire militarmente in caso di attacco cinese a Taiwan.

Il petrolio, il Brent, è in rialzo a 113,5 dollari al barile. Il gas naturale invece ha avuto un calo netto in settimana tornando sotto ai valori del pre-guerra, siamo a 86 euro megawattora.