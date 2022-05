Borse europee in rosso

Borse europee ancora deboli sulla scia dell'apertura negativa di Wall Street. Milano a -0,67% fa meglio di Parigi e Francoforte, entrambe in calo di oltre un punto percentuale. Pesa l'incertezza globale e i messaggi di preoccupazione in arrivo dalla riunione del World economic forum in corso a Davos.

In rosso anche i listini americani: l'indice Dow Jones perde mezzo punto percentuale, mentre il Nasdaq scivola del 2,47%. Appesantito dal crollo di alcuni titoli del settore Internet e soprattutto di quello di Snap, società che controlla l'app di messaggistica Snapchat, che dopo aver annunciato ieri una revisione al ribasso dei profitti per l'anno in corso perde oltre il 36%.

Sul fronte del debito sovrano, resta sopra i 200 punti base lo spread tra il btp e il bund tedesco, con il rendimento sul decennale italiano che sale al 3,03%.