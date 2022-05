Borse europee positive ma caute, contrastata Wall Street

Borse europee cautamente positive a metà seduta. Milano guadagna lo 0,47%, fanno meglio Parigi e Francoforte con rialzi intorno ai 7 decimi di punto percentuale.

Tra i titoli spicca Saipem, che si prepara a un aumento di capitale e incassa oggi il giudizio positivo degli analisti di un'importante banca d'affari: +6,07% in una giornata generalmente positiva per il comparto energetico. Sostenuto anche da un nuovo lieve aumento del prezzo del petrolio, con il Brent che torna sopra i 112 dollari al barile.

Apertura contrastata invece per Wall Street, con l'indice Dow Jones a +0,45% e il Nasdaq in lieve calo. Non sembra però muovere troppo i mercati la revisione leggermente al ribasso del Pil degli Stati Uniti per il 1° trimestre, a -1,5%, contro una stima preliminare di -1,4%.

Sul fronte dei titoli di Stato, spread tra Btp italiano e Bund tedesco in calo a 193 punti base. Rendimento del decennale italiano al 2,89%.