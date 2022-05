Borse in calo, a Wall Street crolla Snap

Avvio negativo per le borse europee, in linea con la tendenza negativa già emersa nella notte in Asia e nei future che anticipano l'avvio di Wall Street.

A Milano in apertura -0,91% per l'indice Ftse Mib, dopo il +0,17% di ieri, quando era stato meno brillante degli altri indici a causa della distribuzione di dividendi da parte di metà delle società del paniere principale di Borsa Italiana. Nel resto d'Europa oggi Londra -0,90%, Francoforte -1,10%, Parigi -1,18%.

E' finito il rialzo di ieri che aveva interessato soprattutto Wall Street: +1,98% per il Dow Jones e +1,58% per il Nasdaq. Il presidente Biden ieri sera, oltre a parlare di Taiwan, ha detto che potrebbero essere ridotti i dazi verso la Cina introdotti dall'amministrazione Trump.

Wall Street arriva da sette settimane consecutive di ribassi. In evidenza negli scambi pre-apertura c'è Snap, società del social network Snapchat: -30% dopo che ha avvertito gli azionisti di un profit warning, cioè un calo dei profitti attesi quest'anno.

Anche in Asia i ribassi sono stati generalizzati. Non è bastato l'impegno del governo cinese a mettere in campo sgravi fiscali per l'equivalente di 21 miliardi di dollari per le aziende colpite dai lockdown.

Sul fronte delle matrie prime, il gas: rimane al di sotto degli 87,5 euro al megawattora della vigilia della guerra in Ucraina, è scambiato a quota 85,5 euro (+2,66%).

Lieve calo per il petrolio: Brent a quota 109,5 dollari al barile, -1,15% rispetto a ieri.

Risale lo spread, a quota 203 punti base, con il rendimento del Btp decennale italiano al 3,04%, +7 punti base rispetto a ieri.