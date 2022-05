Borse in calo in attesa della Fed. In tensione i titoli di Stato

I lockdown in Cina e le previsioni sull’economia asiatica in rallentamento preoccupano i mercati. In questo contesto si colloca la riunione di mercoledì della Federal Reserve. La banca centrale statunitense potrebbe decidere un rialzo dei tassi per contrastare l’inflazione galoppante.

Così maggio si apre in calo per le borse europee. Milano si mangia quasi per intero il progresso di venerdì con una flessione dello 0,80%, in linea con Francoforte, mentre Parigi perde oltre un punto percentuale. Londra è chiusa per festività.

Buone notizie arrivano dalle materie prime con il prezzo del gas naturale che a 93,5 euro al megawattora scende del 6% rispetto a venerdì. In calo anche il petrolio del Mare del Nord a quota 106 dollari al barile dai 109 di venerdì.

Sotto pressione i nostri titoli di Stato. Lo spread si mantiene sostanzialmente stabile sui Bund tedeschi, ma il rendimento del Btp sale al 2,81% ai massimi dal febbraio 2019.