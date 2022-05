Borse in calo, negativi i future su Wall Street

Borse europee negative, in linea con la tendenza già emersa nella notte in Asia e nei future che anticipano l'avvio di Wall Street.

A metà seduta per Milano -0,37%. Fanno peggio Francoforte e Parigi (-0,8%), meglio Londra (-0,18%). Ieri invece la giornata era stata positiva, Ftse Mib +0,17%.

Oggi non hanno aiutato gli indici Pmi che misurano gli ordini e le attese delle imprese. Sono scesi più delle attese sia l'indice sulla manifattura, da 55,5 a 54,4 punti, sia quello dei servizi, da 57,7 a 56,3. In entrambi i casi sono sopra 50, cioè il numero sopra il quale ci si trova in una situazione di espansione dell'economia.

Oggi sono negativi anche i future che anticipano l'avvio di Wall Street, alle 15.30. In particolare si attende un calo maggiore per il Nasdaq dei titoli tecnologici (-1,6%).

Emblematico il caso di Snap, la società che è dietro il social network Snapchat. Il titolo negli scambi pre-apertura scende del 30%, dopo l'annuncio che i profitti attesi saranno rivisti al ribasso.

Sempre sotto osservazione l'energia. Il gas oggi recupera dopo giorni di calo. E' scambiato a 85,26 euro al megawattora (+2,3%), due euro al di sotto dei livelli pre-guerra in Ucraina.

Stabile il petrolio: il Brent, riferimento per il mercato europeo, è scambiato a 111,3 e mezzo dollari al barile, +0,34%.