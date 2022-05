Borse in calo, Wall Street tiene. Balzo dello spread

La seduta di borsa rimane negativa, anche dopo l'avvio delle contrattazioni a New York. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,57%. Continua la fase negativa dopo un mese di aprile chiuso con un bilancio negativo del 3%.

In mattinata brividi per un cosiddetto flash crash, un calo repentino degli indici, causato forse da un errore nell'immissione di ordine che ha scatenato un effetto valanga nei programmi automatici di compravendita dei titoli. Milano è arrivata a scendere del 3,8% per poi risalire nei minuti successivi, le borse dei Paesi scandinavi hanno avuto cali fino all'8%.

A Wall Street situazione più tranquilla, indice Dow Jones poco sotto la parità, Nasdaq appena sotto.

In evidenza il calo del petrolio, Brent a quota 103 dollari al barile, -3%. Mentre sale il rendimento dei titoli di Stato, in vista delle decisioni di mercoledì della Fed, la banca centrale americana. Il btp decennale rende ora il 2,86%, +12 punti base da venerdì. Lo spread con il Bund tedesco è a quota 188 punti base (+5).