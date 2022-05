Borse in crescita, Milano chiude a +2,84% con forti acquisti sui bancari

Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari e per le altre borse europee, che hanno risentito solo in parte del dato sull’inflazione americana, superiore alle aspettative ma inferiore a quella del mese precedente. In altalena Wall Street (con il Dow Jones a +1,15% e il Nasdaq a +0,03% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha chiuso a +2,84% con forti acquisti sui bancari. Londra ha guadagnato l’1 e 44%, mentre Francoforte ha segnato +2,17% e Parigi +2,50%. Rendimento del nostro btp decennale al 2,94% con lo spread btp/bund a 194 punti base. Rincaro di tre dollari al barile per il petrolio (Brent a 107 dollari). Euro stabile contro dollaro a 1,05 e 55.