Borse in pausa in attesa delle decisioni della Fed

Operatori prudenti in Europa, in attesa di conoscere le minute della Federal Reserve, che saranno pubblicate nel pomeriggio, per conoscere le intenzioni e i prossimi passi della Banca centrale americana. Le prospettive di apertura per Wall Street sono all’insegna di un tiepido progresso e in questo clima Milano e Londra viaggiano appaiate con un progresso dello 0,45%. Francoforte e Parigi oscillano intorno alla parità. In calo le quotazioni del gas, a 85 euro al MW/ora, sale invece il petrolio con il Brent a 112 dollari il barile. Rendimento del nostro Btp decennale al 2,94% e euro contro dollaro a 1,06 e 65.