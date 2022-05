Borse in rally dopo la Fed

Aperture in forte rialzo delle borse europee, sulla scia di Wall Street. Milano, Parigi e Francoforte guadagnano subito oltre il 2%, Londra invece un punto e mezzo.

Tutto ciò avviene all'indomani della decisione della Federal Reserve - la Banca centrale americana - che ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base (0,50%) per la prima volta dal 2000. Una mossa che non ha stupito gli analisti e nemmeno i mercati, che temevano una stretta maggiore. Powell - il presidente della Fed - ha invece escluso un prossimo rialzo dello 0,75%: quanto basta per far festeggiare le borse.

La chiusura di Wall Street parla chiaro: il Dow Jones in rialzo del 2,8% e il Nasdaq del 3,1%

In Asia questa mattina Tokyo è chiusa per festività, ma le borse cinesi seguono la buona performance di Wall Street. Shanghai segna un rialzo dello 0,61% e Hong Kong dello 0,33%.

Dopo l'annuncio dell'Ue dell'embargo graduale al petrolio russo, frenato dall'Ungheria, la materia prima è in rialzo. Il brent si quota a 111,4 dollari al barile e il greggio americano a 108,5.

La mossa della Fed non è certo isolata. Oggi la Banca centrale dell'Inghilterra si muoverà sulla via della stretta monetaria.