Borse in rialzo in avvio Pressione sulle criptovalute

Le tensioni sul gas ieri hanno fatto risalire il prezzo del gas scambiato ad Amsterdam fino a 106,7 euro al megawattora, +11%. Oggi in apertura lieve calo, il future di giugno è scambiato a 105,5 euro (-1%).

Per il petrolio invece quarto giorno di rialzi dopo i cali di inizio settimana, alle 9.30 il Brent vale 108,9 dollari al barile (+1,3%).

Sul fronte azionario, oggi la giornata è partita bene in Asia, soprattutto a Tokyo, Hong Kong e Seul, con rialzi degli indici di oltre il 2%.

In Europa apertura in rialzo. A Milano +0,88% per l'indice Ftse Mib, il bilancio rispetto alla chiusura di venerdì scorso al momento è positivo, +1,17%. Nel resto d'Europa oggi Londra +1,04%, Francoforte +0,85%.

Ieri la giornata si è chiusa con variazioni limitate, in Europa e negli Stati Uniti (Dow Jones -0,33%, Nasdaq +0,06%). Ma sono giornate di forte volatilità, la settimana è stata negativa soprattutto per l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici, -6% il bilancio provvisorio.

Il dato chiave è stato quello di mercoledì sull'inflazione americana, che è sì scesa, all'8,3%, ma meno delle attese. E questo sembra confermare la necessità da parte della banca centrale americana di proseguire con i rialzi dei tassi annunciati.

Sul fronte dei cambi, questo clima porta al rafforzamento del dollaro, anche verso l'euro, che è sui minimi dall'inizio del 2017, un euro vale 1,04, dopo essere sceso sotto questa quota. Il calo rispetto a 12 mesi fa è del 13%.

Il rafforzamento del dollaro mette sotto pressione le criptovalute, soprattutto le stablecoin ancorate alla valuta americana. Scende anche il Bitcoin, che oggi recupera il 13%, ma nella settimana ha perso il 16%. Ora vale 30.470 dollari, meno della metà del picco dello scorso novembre, quando aveva toccato i 67 dollari.