Borse in rialzo, scende il gas

Apertura positiva per le borse europee, dopo una giornata, quella di ieri, in cui hanno prevalso i ribassi, anche per una serie di dati macroeconomici negativi. A Milano indice Ftse Mib +0,65%, ieri -0,06%. Nel resto d'Europa Londra +0,26%, Francoforte +0,68%, Parigi +0,41%.

Gas in calo nelle contrattazioni ad Amsterdam: il future di giugno è scambiato a 90 euro al megawattora, -3% rispetto a ieri. Ieri la Commissione europea ha aperto al pagamento del gas russo da parte delle imprese europee, individuando meccanismi che non rappresentano una violazione delle sanzioni. Giovedì il prezzo era arrivato a 106 euro, dopo le notizie sullo stop dei flussi da uno dei punti di transito in Ucraina.

Non scende invece il petrolio. Il Brent è scambiato a quota 114,14 dollari al barile, sui livelli di ieri sera.

Anche negli Stati Uniti i future anticipano un'apertura in rialzo, dopo il calo di ieri, che ha interessato soprattutto i titoli tecnologici scambiati sul mercato Nasdaq (-1,20%). Il Dow Jones ha invece chiuso poco sopra la parità (+0,08%).

Sul fronte tech, ancora una giornata di calo per il titolo di Twitter, ieri -8,18%, negli ultimi 7 giorni -24,9%, con il prezzo di 37 euro ad azione, lontano dai 54 dollari offerti da Elon Musk. La dinamica ribassista è iniziata la scorsa settimana, dopo la messa in pausa dell'operazione annunciata da Musk per il conteggio degli utenti fake o bot, che la società ha stimato in meno del 5%. Ieri Musk parlando in evento ospitato dal podcast "All-In" ha detto che un accordo a un prezzo inferiore non era “fuori questione”, ha riferito Bloomberg.

Nella notte positivi anche i listini asiatici, soprattutto quello di Hong Kong, +3,13%, grazie soprattutto alla salita dei titoli tecnologici, promossi in un giudizio di JpMorgan.

A Piazza Affari oggi maggiori rialzi per Saipem (+5,57%), al terzo giorno di rally, seguita da Nexi (+2,70%) e Iveco (+2,68%). Maggiori ribassi per Terna (-0,95%), Snam (-0,67%) e Ferrari (-0,53%).