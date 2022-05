Borse in ripresa, bene Milano

La settimana dei mercati si chiude positivamente per Piazza Affari, +2,05% per l'indice Ftse Mib. Il bilancio settimanale è positivo, +2,47%. Seduta ottimista anche per Londra Parigi e Francoforte, tutte con rialzi superiori al 2%.

Anche Wall Street tenta un rimbalzo dopo le sedute in calo delle ultime giornate seguite all'aumento dei tassi di interesse della Fed ma anche dal dato sull'inflazione peggiore delle attese. Sotto i riflettori Twitter dopo un tweet da parte di Elon Musk col quale Il numero uno di Tesla fa sapere che l'accordo per l'acquisto della società è sospeso perché serve verificare che gli utenti fasulli siano meno del 5%.

Sul fronte materie prime il prezzo del gas scende a 96 euro al megawattora. Sale invece la quotazione del petrolio col Brent che torna a 110 dollari barile.