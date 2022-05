Borse: Milano corre, cresce lo spread

Proseguono in netto rialzo le borse europee, in particolare Milano in rialzo di oltre un punto percentuale e svetta sulle altre.

Sul Ftse Mib i titoli migliori sono Campari - in rialzo di quasi tre punti dopo la presentazione del primo trimestre, con vendite in crescita del 34,4% - seguito da Stm, Tenaris e Stellanti, tutti in progresso di oltre due punti e mezzo percentuali.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è allargato ancora a 191 punti, con il rendimento del nostro decennale al 2,90% (ai massimi dal 2019).

A pesare è l'incertezza legata alla guerra e l'attesa delle mosse della Federal Reserve. Gli analisti danno per scontato il rialzo dei tassi americani di 50 punti base (domani). Il rendimento del Treasury Usa decennale è al 2,98%.

Euro sempre debole a 1,05 contro il "super dollaro". Effetto anche questo della guerra tra Russia e Ucraina (e dei suoi contraccolpi economici sull'Eurozona), ma anche delle aspettative sulla Fed.