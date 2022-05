Borse poco mosse, bilancio della settimana positivo

Mercati europei poco mossi in avvio di seduta. A Milano -0,08% per l'indice Ftse Mib. Il bilancio provvisorio della settimana è positivo, +1,97 per cento. Oggi nel resto d'Europa -0,12% per l'indice Ftse 100 di Londra, +0,22% per il Dax di Francoforte.



Sotto osservazione lo spread Btp/Bund, ieri sceso di 7 punti base. Oggi in avvio è stabile, a quota 190 punti base, con rendimento del Btp decennale al 2,91%.



Più brillante oggi la borsa di Hong Kong, in Asia, +2,36%, grazie al +11% di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce ha pubblicato ieri dei dati trimestrali molto positivi e superiori alle attese. È un effetto dei lockdown che hanno coinvolto molte grandi città cinesi e spinto l'e-commerce, in un quadro che rimane negativo: in Cina i profitti industriali in Cina sono scesi ad aprile dell'8,5% rispetto a un anno prima.



I titoli tecnologici hanno avuto un rimbalzo anche negli Stati Uniti, è stata positiva tutta Wall Street. Anche in questo caso va ricordato un contesto di forte calo. L'indice Nasdaq, ieri salito del 2,68%, da inizio anno ha perso un quarto del suo valore. Oggi i future che anticipano l'apertura di Wall Street sono quasi invariati.



Sul fronte dell'energia, ieri c'è stato un picco del prezzo del petrolio, con il Brent a quota 117 dollari al barile, oggi è in calo, a quota 114 dollari.



Scende e rimane i livelli pre-guerra il gas, il future di giugno è scambiato a 83,5 euro al megawattora, -2,9%.