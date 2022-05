Borse positive, risale lo spread

Aperture positive per le borse europee, sulla scia delle asiatiche. Milano guadagna più di mezzo punto, qualcosa di meno Londra e Francoforte, mentre Parigi spicca con un rialzo di oltre un punto percentuale.

I mercati di tutto il mondo attendono oggi il dato dell'inflazione americana, da cui dipenderanno le prossime mosse della Federal Reserve.

In questa attesa, in Asia i mercati hanno registrato buoni rialzi. L'inflazione cinese (+2,01%) ha superato le previsioni degli analisti, ma i prezzi alla produzione crescono meno delle stime.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga sopra i 200 punti base e il rendimento del nostro decennale sale al 3,02%. La pressione sui titoli di Stato (non solo italiani) è anche riflesso dell'incertezza legata al prolungarsi della guerra.

Dopo la chiusura del punto di passaggio ucraino di Sokhranivka - da cui passa un terzo del metano russo diretto in Europa - il gas ad Amsterdam ha registrato una breve fiammata (103 euro per megawatt/ora), ma poi è sceso bruscamente a 96,5 (in calo rispetto a ieri).