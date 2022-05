Borse positive, Tim sale dopo l'intesa sulla rete unica

Borse positive, in un pomeriggio caratterizzato dalla chiusura per festività della borsa di New York. A Milano +0,35% per l'indice Ftse Mib; fanno poco meglio Parigi e Francoforte, in salita dello 0,5%.

Oggi sono salite di più le borse asiatiche e in particolare quella di Hong Kong, +2,06%, dopo l'annuncio che da mercoledì primo giugno ci sarà un allentamento delle restrizioni per Covid, in particolare per le imprese, che non dovranno più essere inserite in una white list per riprendere la produzione.

A Piazza Affari questo favorisce i titoli del lusso, a partire da Moncler, +4,46%, miglior titolo del Ftse Mib. Nel mercato mid-cap Tod's sale del 2,14%, Salvatore Ferragamo +3,76%.

In evidenza anche Tim, +2,85%, dopo la firma di una intesa, ancora, non vincolante, per la nascita di una società unica per la banda larga, tra Tim, cdp, Open Fiber e i fondi Kkr e Macquarie.

Sul fronte dell'energia, mentre continuano le negoziazioni sul sesto pacchetto europeo di sanzioni alla Russia, il petrolio Brent e in lieve salita, a quota 116,6 dollari al barile (+0,9% rispetto alle quotazioni del weekend). In lieve calo il gas naturale: il future di giugno scambiato ad Amsterdam vale 85,9 euro al megawattora, -1,1%.