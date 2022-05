Sorpresa nel mondiale dei mediomassimi: a Las vegas Bivol batte Canelo e conserva il titolo WBA

Risultato a sorpresa nell'arena di Las Vegas dove questa notte si è disputato l'atteso incontro tra due tra i migliori pugili e non solo della categoria mediomassimi.

Favorito era considerato il talento messicano Saul “Canelo” Alvarez che si è invece dovuto inchinare al detentore del titolo, il russo Dmitry Bivol.

Per il campione in carica si tratta della ventesima vittoria consecutiva.

Per “Canelo” una sconfitta che gli preclude (per ora) un'impresa leggendaria: conquistare il titolo di categoria in ben 5 categorie diverse.