Britney Spears annuncia su Instagram la fine della sua gravidanza per un aborto spontaneo

Britney Spears ha annunciato di aver perso la gravidanza a causa di un aborto spontaneo. La cantante, vincitrice dei premi Grammy, ha postato un messaggio su Instagram in cui ha comunicato ai suoi fans la fine della gravidanza. “È un momento devastante per ogni genitore - ha commentato - forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo ad allargare la nostra splendida famiglia”.

Il messaggio era firmato Sam e Britney. Sam Asghari, personal trainer di origine iraniana, arrivato negli Stati Uniti all'età di 12 anni, è il compagno della cantante da sei anni. Britney aveva annunciato ad aprile di essere incinta. Durante la causa per liberarsi dalla tutela legale del padre, Spears aveva rivelato di volere un figlio. La cantante ha già due bambini avuti dall'ex marito, Kevin Federline.