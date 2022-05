Bufera su Elisabetta Franchi per frasi sulle donne in azienda. La stilista: le mie parole fraintese

Hanno suscitato un vespaio di polemiche e di giudizi impietosi le parole della stilista Elisabetta Franchi, che in una video intervista rilasciata durante un incontro organizzato da Il Foglio ha rivelato che nella sua casa di moda le donne ci sono, ma "sono 'anta', ragazze cresciute" e ha spiegato che non assume donne giovani per il timore che possano avere figli.

Su Instagram arriva la controreplica: “Fraintese le mie parole”

Un vespaio che ha poi costretto a un intervento per cercare di placare le critiche. “L'80% della mia azienda sono quote rosa di cui il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager”, dice la stilista in una storia Instagram. "C'è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette".

“La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile”, dice ancora Franchi. "L'oggetto di discussione dell'evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price 'Donne e Moda' da cui è emerso che nella realtà odierna le donne non ricoprono cariche importanti - scrive - Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera". "Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto - prosegue - Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente quello che ho dovuto fare io".

La bufera sul video

"Parole becere", “Welcome to Medioevo”, avevano commentato alcuni utenti del social network. La stilista ha risposto a una domanda sul rapporto donna e lavoro dicendo: “Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta”.

La stilista ha poi tentato forse di spiegarsi meglio: "Un imprenditore investe tempo, energia e denaro e si ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini". "Va fatta una premessa - ha quindi proseguito -: oggi le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono al mio fianco e lavorano h24, questo è importante".