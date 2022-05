Busto venduto per pochi dollari in Texas: è un reperto dell'Antica Roma

Un busto acquistato per soli 35 dollari in Texas si è rivelato un reperto dell'antica Roma. Secondo quanto scrive il New York Times ciò che inizialmente sembrava essere un oggetto senza valore che giaceva sul pavimento di un negozio di un ente caritatevole a Austin in realtà è un busto datato tra il tardo primo secolo a.C. e il primo secolo d.C. il quale faceva parte della collezione di un sovrano bavarese del XIX secolo e poi saccheggiata durante la II guerra mondiale.

Il reperto è stato acquistato qualche anno fa da un'antiquaria la quale dopo averlo visto giacere in un negozio 'Goodwill' ha subito avuto il sospetto che avrebbe potuto trattarsi di un oggetto di valore. Ha fatto una ricerca su Google immagini e ha scoperto che assomigliava a un busto romano. Ha quindi contattato due case d'asta le quali hanno a loro volta confermato che si trattava di un autentico acquistato prima del 1833 da Ludovico I.

Il sovrano lo aveva in bella mostra nel cortile della sua villa in stile pompeiano ad Aschaffenbur, in Baviera. Le intenzioni dell'acquirente erano quelle di venderlo, ma visto che è arrivato negli Stati Uniti senza essere legalmente acquistato ha dovuto restituirlo alla Germania. Non è chiaro come il busto sia finito in Texas. Probabilmente è stato saccheggiato dai nazisti ma l'ipotesi più accreditata è che sia stato un soldato americano ad averlo rubato oppure barattato con qualcos'altro.