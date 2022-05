C'è una porta su Marte. I social si scatenano con illazioni e meme per questa "quasi" fake news

Non è una fake news perche le foto sono vere. La Nasa ha distribuito delle foto scattate lo scorso 7 maggio su Marte dal rover Curiosity, in missione sul pianeta rosso dal 6 agosto 2012, in cui sembrerebbe ritratta una porta. Se non una porta si vede quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una apertura alla base di una parete rocciosa molto regolare e dall'aspetto artificiale. Potrebbe ricordare l'entrata ad una cripta oppure ad una tomba di quelle che si potrebbero vedere nel deserto egiziano.

È una fake news perché non è una porta. In realtà la spiegazione la fornisce Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Mars Science Laboratory, che segue proprio il rover attualmente su Marte: “È solo lo spazio tra due fratture in una roccia”. Tra le altre cose nella foto manca un riferimento per stabilire le dimensioni della spaccatura che sarebbe alta solo una trentina di centimetri.

Il web naturalmente però si è scatenato e si sono moltiplicati i post con illazioni e meme di tutti i tipi.