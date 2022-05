Calcio, arrestato dalla guardia di finanza il presidente della Reggina

Arrestato dalla Guardia di finanza Luca Gallo, presidente della Reggina calcio, l'imprenditore è posto dal Gip ai domiciliari "per impedire la reiterazione dei reati", Gallo - che oltre ad essere presidente del club in serie B, opera nel settore dei servizi di sostegno alle imprese per gestione e fornitura del personale - è indagato per autoriciclaggio ed omesso versamento dell'Iva. La società sportiva "Reggina 1914" non è coinvolta nell'inchiesta.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. I militari stanno eseguendo perquisizioni e sequestri di beni per quasi 12 milioni di euro, e delle quote sociali di 17 società.