La ministra dello Sport francese: 30mila tifosi del Liverpool senza biglietto

In Francia non si placa la polemica per l'organizzazione della finale di Champions League di sabato scorso, macchiata dai disordini fuori dallo Stade di France che hanno fatto slittare di oltre mezz'ora l'inizio della partita. La ministra dello sport francese, Amelie Oudea-Castera, ha affermato che a causare i problemi iniziali sono stati soprattutto i tifosi del Liverpool senza tagliando, un "raduno di massa con biglietti falsi" che ha creato il caos allo stadio. Reazione diversa dal Regno Unito, che ha descritto la risposta della polizia come "profondamente preoccupante" e ha sollecitato un'indagine per l'uso di spray urticanti e lacrimogeni.

La ministra ha ribattuto alle accuse inglesi sostenendo che il Liverpool è stato corresponsabile del caos per non essersi occupato dell'arrivo dei propri tifosi. Si è "rammaricata" per l'uso dei gas lacrimogeni contro famiglie che erano in attesa ai varchi dello stadio parigino, ma ha osservato che "il Real Madrid aveva ben organizzato la trasferta dei suoi tifosi all'opposto di quanto fatto dal Liverpool, che ha abbandonato i suoi tifosi a loro stessi, creando una grande differenza".

Oudea-Castera ha stimato in "30-40.000 persone" i tifosi inglesi che si sono "ammassati" davanti allo stadio sprovvisti di biglietto o con tagliandi falsi, a cui si sono aggiunti dei giovani del posto che si sono mescolati alla folla e hanno cercato di sfondare il cordone dei controlli, aumentando il caos.