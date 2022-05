Il Bologna crolla in casa: sconfitto in casa 3-1 dal Sassuolo

Il Sassuolo batte il Bologna per 3-1 nella penultima giornata di Serie A e aggancia il Torino a 50 punti. La doppietta di Scamacca e una splendida rovesciata di Berardi sono le firme sul terzo successo consecutivo dei neroverdi al Dall'Ara.

La squadra di Dionisi ha perso le ultime tre trasferte di campionato ma ha il secondo miglior attacco (34) fuori casa in questo campionato, mentre il Bologna ha la miglior difesa su calcio d'angolo con soli due gol subiti sugli sviluppi di un corner. Ma l'1-0 dei nero-verdi arriva proprio dalla bandierina: cross di Berardi e colpo di testa vincente di Scamacca. Nel finale del primo tempo il Sassuolo si affaccia pericolosamente dalle parti di Skorupski: al 43' Frattesi si sposta la palla sul destro e da posizione defilata costringe il polacco all'intervento sul primo palo.

Nella ripresa Mihajlovic torna al passato: fuori Theate, dentro Barrow e passaggio al 4-2-3-1. Al 53' il Bologna sfiora l'1-1: Orsolini crossa dalla destra, Arnautovic si libera di Ferrari ma di testa trova solo l'esterno della rete. Al 62' il Var toglie il 2-0 al Sassuolo sempre su calcio d'angolo: Ferrari colpisce la traversa, Chiriches ribadisce in rete ma prima controlla col braccio. La rete del raddoppio è solo rimandata.

Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Skorupski allontana con una palla a campanile che Berardi trasforma nella rovesciata del 2-0. L'esterno azzurro ha preso parte a 29 gol in questo campionato tra reti (15) e assist (14), più di Francesco Caputo che nel 2019/20 fu coinvolto in 28 marcature in neroverde. C'è spazio anche per il 3-0 e la firma è del solito Scamacca. Ma gran parte del merito del 3-0 è di Frattesi che sfrutta la prateria di campo a disposizione e serve il classe 1999 che a tu per tu con Skorupski non sbaglia e sale a quota 16 in campionato. A rendere meno amara l'ultima casalinga del Bologna, è un rigore realizzato da Orsolini dopo un mani di Tressoldi in area.

Non era così che Sinisa Mihajlovic immaginava l'ultima casalinga della stagione. E non nasconde la rabbia in conferenza stampa: "Dopo Venezia abbiamo chiuso mentalmente la stagione e si è visto oggi. Di fronte abbiamo trovato una squadra più in palla di noi, ma che si è dimostrata più forte per una questione di livello di mentalità. Non deve esserci sempre qualcuno a motivarti, se vuoi fare il calciatore. Ventimila persone erano venute a vederci con 40 gradi e questo doveva bastare. Mi dispiace, abbiamo mollato".

Grande soddisfazione invece per Alessio Dionisi: "Meritiamo di finire bene un'annata già ottima. Bisognava trovare motivazioni e riscattare la sconfitta dell'andata (0-3) era un fattore. Sono soddisfatto per i ragazzi".