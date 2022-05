Il Cagliari esonera Walter Mazzarri

Ora è ufficiale: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano è stato esonerato a seguito della sconfitta interna con il Verona, la settima nelle ultime otto gare. Al suo posto, per le ultime tre giornate di campionato, ci sarà molto probabilmente Alessandro Agostini, ex difensore rossoblù e in questa stagione allenatore della Primavera. Ma al momento non c'è alcuna notizia ufficiale da parte del club.

Mazzarri era stato scelto per sostituire Leonardo Semplici dopo che sotto la sua guida il Cagliari aveva raccolto un punto nelle prime tre giornate di campionato. Penultima con 10 punti alla fine del girone d'andata, la squadra rossoblù era riuscita a dare segnali incoraggianti e risalire la classifica ma gli ultimi due mesi sono stati avari di risultati.

Quart'ultimo a +3 sul Genoa, il Cagliari è atteso nelle ultime tre giornate da due scontri diretti, entrambi in trasferta con Salernitana e Venezia, e in mezzo l'impegno contro l'Inter.